Футболист санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин прибыл в Главное следственное управление по городу Москве для дачи показаний по уголовному делу о хулиганстве. Он сделал это вслед за еще одним фигурантом дела - футболистом Краснодара Павлом Мамаевым.

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин прибыл в Главное следственное управление по городу Москве для дачи показаний по уголовному делу о хулиганстве. Он сделал это вслед за еще одним фигурантом дела – футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым.Кокорин просрочил назначенное время приезда, из-за чего мог оказаться в федеральном розыске. Напомним, что ранее полиция сделала заявление о том, что обоим футболистам необходимо явиться в ГСУ до 18:00 по Москве. Адвокат Кокорина Умалат Сайгитов ранее заявил о том, что органы дали слишком мало времени для прибытия и договорился о переносе допроса игрока на 11 октября.Кроме того, как сообщает Mash, прибывший в установленное время Мамаев задержан полицией на 48 часов и будет помещен в изолятор временного задержания. Позже информацию о задержании подтвердили в полиции. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, Мамаев подозревается в хулиганстве (213 статья УК РФ).