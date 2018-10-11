Опубликовано видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева
в полиции. Футболисты отказались отвечать на вопрос, признают ли они свою
причастность к дракам.
Опубликовано видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева
в полиции. Футболисты отказались отвечать на вопрос, признают ли они свою
причастность к дракам.
Александр Кокорин во время допроса держался уверенно.
Спортсмен развалился в кресле и, улыбаясь, отвечал на дежурные вопросы
следователя о дате рождения и других анкетных данных. Однако футболист
замешкался, когда его спросили, знает ли он, в чем его обвиняют.
Павел Мамаев на такой же вопрос ответил четко, назвав статью
и пункт обвинения – но отказался говорить о том, считает ли себя виновным. При
этом спортсмен прятал свое лицо и явно нервничал, передает Рен ТВ.
Напомним, что после допроса дебоширов задержали на 48 часов.
Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовное
дело по статье "Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.
Как заявили юристы, "Хулиганство" – наиболее
тяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Это
грубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность для
общества.
Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили
драку в кафе "Кофемания" на Большой Никитской. Жертвами оказались
чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по
голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Позже выяснилось, что еще до посещения кафе та же компания
избила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у
гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой.