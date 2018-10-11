Опубликовано видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева в полиции. Футболисты отказались отвечать на вопрос, признают ли они свою причастность к дракам.

Опубликовано видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаевав полиции. Футболисты отказались отвечать на вопрос, признают ли они своюпричастность к дракам.Александр Кокорин во время допроса держался уверенно.Спортсмен развалился в кресле и, улыбаясь, отвечал на дежурные вопросыследователя о дате рождения и других анкетных данных. Однако футболистзамешкался, когда его спросили, знает ли он, в чем его обвиняют.Павел Мамаев на такой же вопрос ответил четко, назвав статьюи пункт обвинения – но отказался говорить о том, считает ли себя виновным. Приэтом спортсмен прятал свое лицо и явно нервничал, передает Рен ТВ.Напомним, что после допроса дебоширов задержали на 48 часов.Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовноедело по статье "Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.Как заявили юристы, "Хулиганство" – наиболеетяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Этогрубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность дляобщества.Футболисты с большой компанией утром 8 октября устроилидраку в кафе "Кофемания" на Большой Никитской. Жертвами оказалисьчиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом поголове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.Позже выяснилось, что еще до посещения кафе та же компанияизбила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой.