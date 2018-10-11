Водитель ведущей Первого канала сам спровоцировал драку с
Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Виталий Соловчук, по словам очевидца,
грубо обошелся с девушкой.
Водитель ведущей Первого канала сам спровоцировал драку с
Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Виталий Соловчук, по словам очевидца,
грубо обошелся с девушкой.
Водитель телеведущей Ольги Ушаковой оскорблял футболистов,
используя нецензурные выражения, "за которые принято спрашивать". Как
утверждает очевидец событий, началось все с того, что девушка из их компании
спутала машину Соловчука с такси и забралась на заднее сиденье.
"Вызвали такси, вышли на улицу. Одна из девушек, увидев
припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее
сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел
Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля", -
приводит рассказа свидетеля "Росбалт".
По данным источника агентства, Соловчук вышел из машины и
продолжил оскорблять футболистов. Павел Мамаев, ругаясь, жестикулировал – и тут
водитель отбросил его руку и ударил в лицо. "Если брать с каких-то мужских
понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не
первый раз и был уверен, что ему ничего не будет", – утверждает свидетель.
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев официально
признаны подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве. Футболисты в компании
друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал
ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой
травмой.
Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в
"Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга.
Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга,
его спутник – ушибы и синяки.
Оба футболиста задержаны на 48 часов и помещены в
следственный изолятор. Тверской суд Москвы 11 октября должен вынести
спортсменам обвинение и вынести меру пресечения. Кокорина и Мамаева могут арестовать,
отправить под домашний арест либо отпустить под подписку о невыезде.