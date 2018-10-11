Водитель ведущей Первого канала сам спровоцировал драку с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Виталий Соловчук, по словам очевидца, грубо обошелся с девушкой.

Водитель ведущей Первого канала сам спровоцировал драку сАлександром Кокориным и Павлом Мамаевым. Виталий Соловчук, по словам очевидца,грубо обошелся с девушкой.Водитель телеведущей Ольги Ушаковой оскорблял футболистов,используя нецензурные выражения, "за которые принято спрашивать". Какутверждает очевидец событий, началось все с того, что девушка из их компанииспутала машину Соловчука с такси и забралась на заднее сиденье."Вызвали такси, вышли на улицу. Одна из девушек, увидевприпаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднеесиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел ПавелМамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля", -приводит рассказа свидетеля "Росбалт".По данным источника агентства, Соловчук вышел из машины ипродолжил оскорблять футболистов. Павел Мамаев, ругаясь, жестикулировал – и тутводитель отбросил его руку и ударил в лицо. "Если брать с каких-то мужскихпонятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал непервый раз и был уверен, что ему ничего не будет", – утверждает свидетель.Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев официальнопризнаны подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве. Футболисты в компаниидрузей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидалее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой.Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в"Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга.Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга,его спутник – ушибы и синяки.Оба футболиста задержаны на 48 часов и помещены вследственный изолятор. Тверской суд Москвы 11 октября должен вынестиспортсменам обвинение и вынести меру пресечения. Кокорина и Мамаева могут арестовать,отправить под домашний арест либо отпустить под подписку о невыезде.