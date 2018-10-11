Подвиги Александра Кокорина и Павла Мамаева не остались без внимания международных футбольных организаций. В ФИФА и УЕФА инцидент с форвардом Зенита и полузащитником Краснодара взят под особый контроль.

Подвиги Александра Кокорина и Павла Мамаева не остались безвнимания международных футбольных организаций. В ФИФА и УЕФА инцидент с форвардом "Зенита" и полузащитником"Краснодара" взят под особый контроль.В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием скандалавокруг Мамаева и Кокорина. В организациях пояснили журналистам, что ФИФАзанимается изучением этого дела. Будет ли решение о санкциях или запрете научастие в еврокубках и международных соревнованиях – пока неизвестно.Кроме того, в ближайшее время эти организации получат запроссо стороны международной организации Sport for all. "Поступок, которыйсовершили эти игроки, в принципе непозволителен для любого человека всовременном обществе. А тем более для публичной персоны, профессиональногоспортсмена, который должен являться примером для остальных" – заявил"Известиям" глава организации Янис Кузинс. Он считает, что вдействиях футболистов было проявление расизма, они заслуживают серьезнойдисквалификации.Тем временем сами футболисты-дебоширы задержаны на 48 часов.Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовноедело по статье "Хулиганство" – им грозит до 7 лет лишения свободы.Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.С точки зрения юристов, "Хулиганство" – наиболеетяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Этогрубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность дляобщества. Эксперты уверены, что после просмотра видео у следователей были всеоснования для задержания спортсменов.