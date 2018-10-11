Подвиги Александра Кокорина и Павла Мамаева не остались без
внимания международных футбольных организаций. В ФИФА и УЕФА инцидент с форвардом Зенита и полузащитником
Краснодара взят под особый контроль.
Подвиги Александра Кокорина и Павла Мамаева не остались без
внимания международных футбольных организаций. В ФИФА и УЕФА инцидент с форвардом "Зенита" и полузащитником
"Краснодара" взят под особый контроль.
В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием скандала
вокруг Мамаева и Кокорина. В организациях пояснили журналистам, что ФИФА
занимается изучением этого дела. Будет ли решение о санкциях или запрете на
участие в еврокубках и международных соревнованиях – пока неизвестно.
Кроме того, в ближайшее время эти организации получат запрос
со стороны международной организации Sport for all. "Поступок, который
совершили эти игроки, в принципе непозволителен для любого человека в
современном обществе. А тем более для публичной персоны, профессионального
спортсмена, который должен являться примером для остальных" – заявил
"Известиям" глава организации Янис Кузинс. Он считает, что в
действиях футболистов было проявление расизма, они заслуживают серьезной
дисквалификации.
Тем временем сами футболисты-дебоширы задержаны на 48 часов.
Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовное
дело по статье "Хулиганство" – им грозит до 7 лет лишения свободы.
Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
С точки зрения юристов, "Хулиганство" – наиболее
тяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Это
грубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность для
общества. Эксперты уверены, что после просмотра видео у следователей были все
основания для задержания спортсменов.