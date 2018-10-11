Мужчина незамедлительно сообщил о данном факте в дежурную часть

Мужчина незамедлительно сообщил о данном факте в дежурную частьВ конце сентября житель Кольчино застал на свой даче двоих неизвестных мужчин, которые незаконно туда вломились. Мужчина сразу же обратился в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили, что злоумышленники смогли попасть в дачный дом, повредив оконную раму. Они также сорвали навесной замок и проникли в подсобное помещение.Грабителей задержали в тот же день. Ими оказались ранее судимые 37-летний кольчугинец и 44-летний житель соседнего региона. Они во всем признались и рассказали, что хотели украсть бытовые предметы, но им помещал хозяин дачи.Мужчины заключены под стражу.