Константинопольский патриархат прекратил действие томоса о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Об этом было заявлено по итогам Синода, который заседал в Стамбуле в течение трех последних дней.

Константинопольский патриархат прекратил действие томоса о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Об этом было заявлено по итогам Синода, который заседал в Стамбуле в течение трех последних дней.В тексте заявления, распространенного в Стамбуле, говорится, что Синод Константинопольского патриархата отменяет решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года.Таким образом, Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.Синод также отменил анафему главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Малетича.В Московской патриархии уже заявили, что Константинополь своими действиями "переходит красную черту". Синод РПЦ даст оценку действиям Константинопольского патриархата на заседании 15 октября. Об этом сообщил в интервью "России 24" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.