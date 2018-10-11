Преданные анафеме два главы неканонические церкви на Украине очищены от скверны. Решение о снятие анафемы с Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви принял Константинопольский синод.

Преданные анафеме два главы неканонические церкви на Украине очищены от скверны. Решение о снятие анафемы с Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви принял Константинопольский синод. При этом в решении подчеркивается, что анафема была оглашена по недостаточному для этого количеству причин. А также — из политических соображений.Филарет Денисенко и Макарий были заслушаны на проходящем 9-11 октября 2018 года синоде, сообщает ТАСС. И возвращены в каноническое поле.Сейчас Константинополь рассматривает вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.Украинской православной церкви в октябре 1990 года был предоставлен статус самоуправляемой церкви в составе Русской православной церкви. За предоставление ей автокефалии в ноябре 1991 года выступил возглавлявший тогда Украинскую православную церковь Московского патриархата митрополит Филарет. В мае 1992 года он был смещен с должности.Но Филарет Денисенко отказался подчиняться решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Вместе со своими сторонниками он заявил о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата.Решением Архиерейского собора РПЦ в феврале 1997 года Денисенко был отлучен от церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность.Слово "анафема" переводится как отлучение. Изначально под этим понималась жертва богам по данному обету, посвященному божеству. Позже так стало называться проклятие, изгнание.