Экипаж дизель-электрической подводной лодки Краснодар провел тренировку по уходу от преследования. Субмарина легла на дно на глубине 20 метров, отключила большинство систем, а подводникам запретили шуметь. В таком состоянии корабль провел несколько часов.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Краснодар" провел тренировку по уходу от преследования. Субмарина легла на дно на глубине 20 метров, отключила большинство систем, а подводникам запретили шуметь. В таком состоянии корабль провел несколько часов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.Военные моряки уточнили, что подобные тренировки обязательны для всех экипажей подлодок и проводятся раз в год. Матросы и офицеры должны быть готовы, в том числе и психологически, положить субмарину на грунт, чтобы провести ремонт или, например, сложную медицинскую операцию.На другой подлодке, рассказал представитель ЧФ Алексей Рулев, прошла тренировка по спасению пострадавших. Согласно легенде учений, в одном из отсеков дизель-электрической субмарины "Ростов-на-Дону", вспыхнул пожар. Огонь, конечно, потушили, однако один матрос получил ожоги и отравился угарным газом. Его изображал новейший медицинский робот-манекен. На нем врачи "Ростова-на Дону" и провели тренировки по реанимации пострадавшего и оказанию ему первой помощи при ожогах или кровотечении."Краснодар" и "Ростов-на-Дону" – это корабли проекта 636, более известные под именем "Варшавянка". Их главное отличительная особенность – скрытность. Звук работы двигателей и других систем субмарин легко спутать с фоновым шумом океана. При этом сами "Варшавянки" способны засечь противника на расстоянии, которое в 3-4 раза превышает то, на котором они сами станут заметны.