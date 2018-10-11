Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий. Он поблагодарил коллег за совместную плодотворную работу в регионе и отметил, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя.

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий. Он поблагодарил коллег за совместную плодотворную работу в регионе и отметил, что развитие Курской области "должно продолжиться под руководством молодого руководителя".Как напоминает РИА Новости, Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 года. В четверг он подписал постановление о дополнительных гарантиях главы региона в связи с прекращением полномочий.В течение трех лет со дня прекращения полномочий экс-главе области будет предоставлено транспортное обслуживание в течение рабочего дня на территории региона, поездка в Москву на самолете или поезде с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в дом советов, внеочередной прием у губернатора. Кроме того, Михайлов будет пользоваться охраной по месту жительства еще на протяжении года.