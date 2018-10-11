Футболист Красноадара Павел Мамаев и санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин после задержания на 48 часов признали свою вину в совершенных хулиганских действиях в отношении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и его коллега из санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин после задержания на 48 часов признали свою вину в совершенных хулиганских действиях в отношении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой.По информации Mash, оба футболиста очень расстроены ситуацией. В то же время они смогли объяснить свое игнорирование Главного следственного управления из-за того, что находились в замешательстве и не знали, как им себя вести.Отмечается, что в сети появилось видео, на котором Мамаев спокойно и непринужденно общается с сотрудником правоохранительных органов. Предположительно, на видео он находился в кабинете следователя и на один из вопросов сотрудника органов, видимо, о возвращении в главную национальную сборную страны ответил: "Мне бы не сесть".В ближайшее время он, как и Кокорин, будет отправлен в изолятор временного содержания.