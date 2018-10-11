Кузина британских принцев Гарри и Уильяма – принцесса Евгения Йоркская на днях должна выйти замуж. Приятные свадебные хлопоты омрачают нерадивые гости, которые никак не могут определиться со своими планами.

Кузина британских принцев Гарри и Уильяма – принцесса Евгения Йоркская на днях должна выйти замуж. Приятные свадебные хлопоты омрачают нерадивые гости, которые никак не могут определиться со своими планами.Принцесса Евгения и ее давний возлюбленный – бывший бармен Джек Бруксбэнк объявили о свадьбе еще в январе. Молодые заранее отправили приглашения, чтобы родственники и друзья могли внести мероприятие в свой график и не планировать ничего на этот важный для пары день.Однако на днях выяснилось, что дедушка Евгении – принц Филипп, возможно, на церемонии не появится. 96-летний супруг королевы в последнее время чувствует себя не очень хорошо. Прошлой зимой он перенес операцию на бедро и еще не восстановился. Примечательно, что из-за недуга Филипп чуть не пропустил свадьбу другого своего внука принца Гарри. Превозмогая боль, он пришел, чтобы поздравить молодых. К слову, уже после бракосочетания прессе стало известно, что муж Елизаветы II в момент венчания наследника страдал от ужасной боли из-за трещины в ребре. За день до праздника он упал в ванной.Тем не менее, Филипп обещал внучке, что будет ориентироваться на свое самочувствие. Если в день свадьбы он почувствует, что в силах прийти, он обязательно это сделает.Меж тем, двоюродный брат принцессы – Гарри вместе с супругой, также пока не ответили на приглашение. Все дело в том, что герцог и герцогиня Сассекские отправляются в тур в Австралию. Из-за разницы во времени им придется вылететь заранее. Именно по этой причине супруги колеблются с принятием решения. Если чета и появится на торжестве, то всего лишь на несколько часов. Возможно, им придется наплевать на традиции и покинуть свадьбу еще до ее завершения, чтобы завершить подготовку к отъезду и отправится в аэропорт. Об этом сообщает Metro.co.uk.