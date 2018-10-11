Первая леди США сделала громкое
заявление. Оказывается, супруга американского президента считает себя одним из
самых затравленных людей в мире.
Первая леди США сделала громкое
заявление. Оказывается, супруга американского президента считает себя одним из
самых затравленных людей в мире.
Меланья рассказала
о своем проекте под названием Be Best, направленном на борьбу с травлей в сети.
Она занялась им не спроста.
"Могу
сказать, что я человек, над которым в мире издеваются больше всего", – цитирует
жену Дональда Трампа
ABC News.
Она призналась, что является одной из таких несчастных людей.
По словам
первой леди США, на проект Be Best ее сподвигли в том числе издевательства над
ней самой. При этом она добавила, что с ранних лет детей необходимо научить
вести себя в Сети. Также они должны знать, как противостоять издевательствам.
Отметим, Меланья действительно является мишенью для хейтеров. И
если для поклонников она – икона стиля и вкуса, то недоброжелатели при любой
представившейся возможности спешат раскритиковать жену президента США.
Так, ранее Меланью Трамп разнесли за костюм колонизатора,
который она выбрала для поездки в Кению в рамках африканского турне. Кроме
того, обвинили ее в том, что она обувается в масс-маркете.
Кроме того, до сих пор не
утихают слухи о том, что Меланья и Дональд Трамп – на грани развода. Напомним, в феврале 2018 года первая леди
США приехала на сессию конгресса отдельно от мужа и в последний
момент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.
Причина кроется в слухах об изменах Трампа.