Первая леди США сделала громкоезаявление. Оказывается, супруга американского президента считает себя одним изсамых затравленных людей в мире.Меланья рассказалао своем проекте под названием Be Best, направленном на борьбу с травлей в сети.Она занялась им не спроста."Могусказать, что я человек, над которым в мире издеваются больше всего", – цитируетжену Дональда ТрампаABC News.Она призналась, что является одной из таких несчастных людей.По словампервой леди США, на проект Be Best ее сподвигли в том числе издевательства надней самой. При этом она добавила, что с ранних лет детей необходимо научитьвести себя в Сети. Также они должны знать, как противостоять издевательствам.Отметим, Меланья действительно является мишенью для хейтеров. Иесли для поклонников она – икона стиля и вкуса, то недоброжелатели при любойпредставившейся возможности спешат раскритиковать жену президента США.Так, ранее Меланью Трамп разнесли за костюм колонизатора,который она выбрала для поездки в Кению в рамках африканского турне. Крометого, обвинили ее в том, что она обувается в масс-маркете.Кроме того, до сих пор неутихают слухи о том, что Меланья и Дональд Трамп – на грани развода. Напомним, в феврале 2018 года первая ледиСША приехала на сессию конгресса отдельно от мужа и в последниймомент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.Причина кроется в слухах об изменах Трампа.