Актриса Екатерина Климова старается оберегать свою личную жизнь от любопытных поклонников. Звезда никогда не делится подробностями и старается избегать лишних вопросов. Однако ее супруг Гела Месхи дал повод для слухов.

Актриса Екатерина Климова старается оберегать свою личную жизнь от любопытных поклонников. Звезда никогда не делится подробностями и старается избегать лишних вопросов. Однако ее супруг Гела Месхи дал повод для слухов.Екатерина и Гела создают впечатление идеальной пары – оба красивы, талантливы и популярны. Звезды живут в браке уже более трех лет. У них растет общая дочь Изабелла, которая родилась в сентябре 2015 года.Однако сегодня, 11 октября, Месхи опубликовал противоречивый пост в своем Instagram. "Свобода и только вперед", – написал он.Многие поклонники пары предположили, что в семье звезд не все гладко и, возможно, артисты расстались. Более того Екатерина и Гела отписались друг от друга в соцсетях, что тоже стало своеобразным сигналом для фанатов. "Подпись для семейного человека противоречивая","Вы с Екатериной расстались?" – спрашивают почитатели звезду.Климова и Месхи познакомились на съемках. Артист с первого взгляда влюбился в красавицу-брюнетку, он был сражен ее красотой наповал. Он несколько раз делал Екатерине предложение руки и сердца. Актриса долго колебалась, но в итоге ответила согласием.Напомним, у 40-летней Климовой четверо детей. Первым мужем артистки был ювелир Илья Хорошилов. Супруги развелись в 2004 году. От этого брака Екатерина имеет дочь – Елизавету Хорошилову, которая уже вовсю снимается с мамой для журналов.Второй раз Климова пошла под венец с актером Игорем Петренко. Свадьба состоялась 31 декабря 2004 года. Супруги прожили вместе почти десять лет. 10 июля 2014 года Тверской районный суд города Москвы оформил развод. От этих отношений у Екатерины подрастают двое сыновей: Матвей, который родился в 2006 году и Корней, появившийся на свет в 2008-м.