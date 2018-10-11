Сотрудники национального парка Катмаи на Аляске подвели итоги ежегодного конкурса на самого упитанного медведя. Любители животных проголосовали за медведицу по кличке Бэдноуз (Beadnose). Свои голоса ей отдали 6,3 тысячи человек.

Сотрудники национального парка Катмаи на Аляске подвели итоги ежегодного конкурса на самого упитанного медведя. Любители животных проголосовали за медведицу по кличке Бэдноуз (Beadnose). Свои голоса ей отдали 6,3 тысячи человек, сообщает Newsweek.Представитель парка Эндрю Лаваль рассказал, что Бэдноуз смогла набрать вес, питаясь жирным лососем."Мы называем ее сильной и независимой женщиной. После рождения детенышей она не стала худеть", — заявил Наваль. В непростом соревновании медведица обошла конкурента по кличке 747.It’s Fat Bear Tuesday!