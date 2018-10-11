С автовоза на грузовой автомобиль упал перевозимый микроавтобус. Это случилось сегодня около 15:30 на 295-м километре федеральной автодороги М7 в Вязниковском районе.

С автовоза на грузовой автомобиль упал перевозимый микроавтобус. Это случилось сегодня около 15:30 на 295-м километре федеральной автодороги М7 в Вязниковском районе. В ДТП пострадало три транспортных средства: 2 грузовых автомобиля "Скания" и грузовик неизвестной марки. По предварительной информации УМВД, в результате ДТП травмы получил водитель одного из автомобилей. В 17:30 на месте работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение организовано по дублирующему пути.