На испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) не менее 10 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений.

На испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) не менее 10 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений. Такие данные сообщает региональная служба экстренной помощи.Как уточняется, к настоящему времени лишь один человек все еще числится пропавшим без вести. Речь идет о ребенке, передает ТАСС. Среди погибших – шестеро мужчин и четыре женщины, в том числе двое граждан Великобритании и один – Нидерландов.Пока не удалось идентифицировать личность еще одного погибшего. По предварительным данным, это иностранец.Сильные дожди на Мальорке 9 октября привели к наводнениям. В результате более 200 человек были эвакуированы. Местные жители спасались от стихии на крышах зданий и деревьях. В школах некоторых населенных пунктов отменили занятия. Сейчас сотни человек продолжают ликвидировать последствия удара стихии.Районы, пострадавшие от наводнений, уже посетил председатель правительства Испании Педро Санчес. Премьер-министр пообещал принять необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию в регионе, и выделить ресурсы для этого.