11.10.2018

2018-10-11 13:36:02

На Кубани женщина до смерти залечила собственного сына

В больнице Краснодарского края скончался полуторогодовалый ребенок, передает телеканал "". Выяснилось, что до этого малыш на протяжении пяти дней сильно болел – у него был кашель, рвота и насморк. Однако мать решила не обращаться к врачу и попыталась справиться самостоятельно. В итоге к специалистам несчастный попал уже в бессознательном состоянии. Несмотря на все усилия медиков, он скончался от воспаления легких и остановки дыхания.