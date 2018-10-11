Украина на пороге гражданского противостояния. Церковный раздел будет сопровождаться силовым захватом храмов и столкновениями, предупреждают эксперты.

Украина на пороге гражданского противостояния. Церковныйраздел будет сопровождаться силовым захватом храмов и столкновениями,предупреждают эксперты.Украина в шаге от настоящей войны на религиозной почве. Ситуацияв соседней стране не может не отразиться на России – оба государства находятся ведином цивилизационном пространстве."Речь идет о мировом расколе в православии. Это оченьсерьезное и тревожное событие", – заявил крымский эксперт Иван Мезюхо.Украинские националисты только ждут решения об автокефалии УПЦ,чтобы начать насильственный захват храмов. И без того многочисленные внутренниеконфликты в стране еще больше обострятся, уверен политолог.Он считает, что радикалы действительно могут устроить "рейдерскийзахват" имущества Московского патриархата. Действующая власть небудет им препятствовать. "Нынешняя украинская власть будет поддерживатьдействия радикалов и закрывать глаза на незаконные действия в отношении УПЦ МП",– сказал Мезюхо .Тем временем эксперты американской The Washington Postпишут, что независимость (автокефалия) Украинской церкви мало что значила быдля верующих в повседневной жизни. Это имеет значение для политических лидеровУкраины как символ разрыва с Россией.Россия, в которой насчитывается самое большое количествоправославных верующих, и которая в принципе считает себя лидером православногомира, категорически против этого плана, отмечает издание.