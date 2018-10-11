11.10.2018

2018-10-11 09:31:00

На Урале автобус с пассажирами протаранил легковушку

Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге автобус маршрута №030 протаранил автомобиль Hyundai Tucson, передает . Общественный транспорт выехал на трамвайные пути, а после – на встречную полосу, где готовилась к развороту легковушка.



Последствия столкновения сфотографировали очевидцы. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.