В Красноярске в подъезде собственного дома 9-летний мальчик подвергся нападению взрослого мужчины. Преступник попытался отнять у ребенка телефон, а затем сильно ударил ногой жертву, пытавшуюся отстоять свое имущество.

В Красноярске в подъезде собственного дома 9-летний мальчик подвергся нападению взрослого мужчины. Камера наблюдения записала преступление, случившееся днем 9 октября, на видео.Ребенок и незнакомый ему мужчина зашли в подъезд, после чего около лифта преступник напал на ребенка, пытаясь вырвать из его рук телефон.Маленький мальчик оказал рослому мужчине сопротивление, и взбешенный преступник ударил его ногой в живот, а затем скрылся, прихватив свою добычу — недорогой смартфон китайского производства, привязанный к конкретному оператору сотовой связи.Ребенок самостоятельно добрался до своей квартиры и сообщил о произошедшем. Его здоровью ничего не угрожает.В настоящее время преступник объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", которое предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.