Движение поездов по Транссибу полностью восстановлено. Расписание было нарушено после того как на станции Свободный на железнодорожные пути рухнул автомобильный мост.

Движение поездов по Транссибу полностью восстановлено, передает телеканал "Россия 24". Расписание было нарушено после того как на станции Свободный на железнодорожные пути рухнул автомобильный мост.Как сообщалось, при обрушении пострадал водитель проезжавшего по мосту грузового автомобиля, повреждены два пустых полувагона товарного состава, движение по станции было приостановлено.Бетонные обломки завалили рельсы. Больше суток потребовалось, чтобы их расчистить. Ведется расследование уголовного дела по статье "Халатность" УК РФ, организованы прокурорские проверки. Введен режим ЧС регионального масштаба."Движение поездов по станции "Свободный" Забайкальской железной дороги полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях", — говорится в сообщении пресс-службы Забайкальской железной дороги.Власти города приняли решение не восстанавливать мост. Есть объездная дорога. Автомобилистам, чтобы добираться до некоторых районов Свободного, предложено пользоваться альтернативным маршрутом.