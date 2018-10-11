В Нью-Йорке свел счеты с жизнью бывший помощник главы банка Goldman Sachs Дэвида Соломона, 41-летний Николас Демейер, которого 9 октября должны были судить за кражу вина на сумму 1,2 миллиона долларов. Ожидалось, что во время процесса Демейер признает вину.

В Нью-Йорке свел счеты с жизнью бывший помощник главы банка Goldman Sachs Дэвида Соломона, 41-летний Николас Демейер, которого 9 октября должны были судить за кражу вина на сумму 1,2 миллиона долларов. Ожидалось, что во время процесса Демейер признает вину, сообщает NY Times.Cлушание по делу Демейера было назначено на 14:30, в 14:38 в полицию сообщили о том, что обвиняемый покончил с собой. Трагедия произошла в отеле Carlyle на Манхэттене.Демейер работал у Соломона с 2008-го по 2016-й год. Соломон славился любовью к дорогим винам, поэтому часто поручал помощнику получать бутылки с напитком у поставщиков и отправлять их в личный погреб финансиста на Лонг-Айленде.Впрочем, доверять столь ответственную работу Демейеру не стоило – в период с 2014-го по 2016-й годы он украл у начальника более 500 бутылок, общая стоимость которых превышала один миллион долларов.Когда в 2016 году Соломон обнаружил пропажу, Демейер согласился возместить боссу ущерб, однако вместо выполнения обещания, сбежал. Американец отправился в кругосветное путешествие, которое длилось 14 месяц. Демейер посетил Касабланку, Рим, Буэнос-Айресе, Рио и другие популярные у туристов места.Беглеца задержали в январе 2018 года в аэропорту Лос-Анджелеса. Он провел два месяца в тюрьме, после чего его освободили под залог в миллион долларов. Демейеру светило наказание в виде 10 лет тюрьмы.