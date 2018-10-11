Примадонну сняли с тележкой возле полки с консервами. Похоже, кризис ударил и по Примадонне.

Примадонну сняли с тележкой возле полки с консервами. Похоже, кризис ударил и по Примадонне.Если в продуктовом магазине "эконом-класса" вы увидите женщину, очень похожую на последнюю народную артистку Советского Союза Аллу Пугачеву, не удивляйтесь – это она и есть. Главную певицу страны заметили в супермаркете, где обычно отовариваются не самые богатые люди – пенсионеры, гастарбайтеры, дальнобойщики.Алла Борисовна сама катила тележку между полками с консервами и ящиками с помидорами. В тележке же сидел ее Гарри. Продавцы певицы не признали – судя по фотографии, многие даже отвернулись. Мало ли кто тут ходит!Удивительно в этом снимке многое – и то, что Пугачева ходит за продуктами сама, и то, что рядом нет охраны, и класс-магазина, хотя она вполне может позволить себе заказывать свежее альпийское молоко специальным рейсом.То ли в подмосковной Грязи, где живет артистка, нет других супермаркетов, то ли Пугачева хотела быть ближе к народу – загадка. А может, она просто поиздержалась? Пенсия, включая "чернобыльскую" надбавку у Аллы Борисовны небольшая – около 17 тысяч плюс 30 доплата за звание "Народная артистка". Наверное, поэтому она хочет возобновить концертную деятельность."Я ей давно говорю: "Алла, иди пой, иди, пой!", – говорит Максим Галкин. – Ведь одно дело, когда я выступаю, а другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!"