После посадки спускаемого корабля Союз МС-10 астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин на вертолетах направляются на Байконур.

После посадки спускаемого корабля "Союз МС-10" астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин на вертолетах направляются на Байконур, передает телеканал "Россия 24".Как сообщило НАСА, члены экипажа находятся в хорошем состоянии. "Я благодарен, что они в безопасности. Будет проведено тщательное расследование причин произошедшего", — написал глава НАСА Джим Брайденстайн в своем Twitter.Овчинин и Хейг будут доставлены в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Перегрузки в 6g они перенесли благополучно, госпитализация им не понадобилась. Расследованием причин аварийной ситуации займется специальная государственная комиссия. Запуски пилотируемых кораблей приостановлены до выяснения причин ЧП. Под вопросом и полет корабля "Прогресс" с грузом для МКС. Его отправка планировалась на 31 октября.По словам представителя Роскосмоса, воды, кислорода и продуктов на МКС хватит еще на полгода.Как сообщалось, на космодроме Байконур во время старта ракеты "Союз МС-10" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Спасательная капсула приземлилась в районе Джезказгана.