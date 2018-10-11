Нападающие Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших игроков игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Овечкин признан второй звездой, Кузнецов – третьей.

Нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших игроков игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Овечкин признан второй звездой, Кузнецов – третьей."Вашингтон Кэпиталз" обыграл на своей площадке "Вегас Голден Найтс" 5:2. Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "рыцарей" и был признан второй звездой игрового дня. Третьей звездой стал Евгений Кузнецов, на счету которого один гол и три результативных передачи.Лучшим игроком дня стал нападающий "Филадельфии" Якуб Ворачек. В матче против "Оттавы" чешский легионер "летчиков" забросил две шайбы и трижды помог отличиться партнерам.