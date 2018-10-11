Команда охотников за динозаврами из США сообщила об открытии неизвестного ранее вида из семейства тираннозавридов. Его представители были родственниками прославленного голливудскими блокбастерами тирекса, но обитали на Земле задолго до его появления.

Команда "охотников за динозаврами" под руководством палеонтолога Эндрю МакДональда (Andrew McDonald) из Западного научного центра в США сообщила об открытии неизвестного ранее древнего представителя семейства тираннозавридов.Dynamoterror dynastes, как назвали вид исследователи, является родственником прославленного голливудскими блокбастерами тирекса, но обитал на нашей планете задолго до появления "короля динозавров".Окаменелые останки особи нового вида специалисты обнаружили на территории американского штата Нью-Мексико. Они исследовали геологические образования мелового периода, которые ранее были частью древнего континента Ларамидии.По словам МакДональда, увидев несколько костей и фрагментов черепа, он и его коллеги сразу поняли, что перед ними останки теропода. Но какого именно, палеонтологи сразу определить не смогли.Поясним, что тероподы – это один из подотрядов двуногих динозавров, большинство из которых были хищниками. Самым известным из них сегодня является Tyrannosaurus rex, обитавший на Земле 68-66 миллионов лет назад.А вот останки более древних представителей семейства тираннозавридов учёные находят крайне редко. Вот почему фрагменты костей D. dynastes так ценны, поясняет МакДональд.В ходе работы его команда доказала, что найденные останки принадлежат динозавру неизученного вида, который бродил по Ларамидии более 80 миллионов лет назад.Сравнительный анализ новых образцов с уже известными показал, что первые имеют некоторые отличительные черты. Однако, чтобы провести более детальное изучение, авторам работы пришлось использовать методы 3D-сканирования и печати.В частности, среди найденных останков были две лобные кости, отколовшиеся от разных частей черепа. Благодаря им учёные смогли воссоздать полный череп D. dynastes."3D-моделирование не выявило каких-либо новых для нас признаков. Но оно сильно облегчило нам сравнительную работу и интерпретацию [данных]", — отметил соавтор исследования Элтон Дули (Alton Dooley), добавив, что на создание модели его коллеги потратили всего три дня, в то время как вся исследовательская работа продлилась около шести лет.По её результатам эксперты заключили, что D. dynastes относится к группе самых крупных тираннозавридов и является родственником тирекса.Другие сородичи "тирана мелового периода", к примеру, горгозавры и альбертозавры, обитали на Земле около 75 миллионов лет назад. Тем временем возраст останков D. dynastes указывает на то, что тираннозавриды появились ещё раньше.Макдональд и его коллеги предполагают, что особи описанного вида достигали в длину более девяти метров – величина, сопоставимая с размерами многих тероподов верхнего мела. Иными словами, D. dynastes был вполне достойным конкурентом для хищников-современников, заключают палеонтологи.Научная статья с более подробным описанием нового вида тираннозавридов опубликована в журнале PeerJ.Отметим, что получившиеся реконструкции специалисты выложили в открытый доступ. Их может использовать в своих целях любой желающий. Исследователи хотят таким образом помочь коллегам, которые ограничены в финансах или во времени и не могут проводить собственные экспедиции, но которым требуются данные для новых работ.Напомним о некоторых любопытных фактах, связанных с тирексами. Как оказалось, они не умели высовывать язык, зато их укус был самым мощным в доисторическое время.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что некоторые тираннозавры практиковали каннибализм. Правда, высшими хищниками своего времени их сделало не это.