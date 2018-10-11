Юморист Евгений Петросян наконец попал в собственную квартиру, правда там его ждал неприятный сюрприз. Артист не досчитался ценных вещей.

Юморист Евгений Петросян наконец попал в собственную квартиру, правда там его ждал неприятный сюрприз. Артист не досчитался ценных вещей.По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, юморист распорядился провести опись имущества. Результаты проверки очень расстроили звезду, в апартаментах не оказалось некоторых ценных вещей.Из помещения исчезли дорогие шубы, часы и драгоценности. Кто и когда это сделал неизвестно. Жорин предположил, что обобрать квартиру могла Степаненко, от жадности.“В ближайшее время будет готов акт, и мы будем обсуждать стоимость имущества. Степаненко хочет оставить все предметы себе, но этого не получится. Следующий шаг – выселить Степаненко из квартиры. Нам пришлось заблокировать все ее счета”, – цитирует юриста РЕН ТВ.Напомним, что недавно было арестовано все имущество Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата.Отметим, что до этого, с подачи Елены Степаненко, все счета с накоплениями Евгения Вагановича были также арестованы судом. Горемычный юморист остался буквально без средств к существованию."Проблема в том, что он платит коммуналку за всю недвижимость. Все расходы несет он, и Степаненко это не скрывает. Предположительно, ежемесячно от пятисот тысяч рублей – коммуналка плюс оплата охраны и новых взносов на капремонт. Мы на предстоящем заседании будем ставить вопрос о том, чтобы это платила Степаненко", – рассказал ранее адвокат Петросяна в студии "Пусть говорят" Первого канала.