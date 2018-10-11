Ущерб, причиненный землям сельхозназначения, составил около 217 миллионов рублей

Ущерб, причиненный землям сельхозназначения, составил около 217 миллионов рублейРегиональное Управление Россельхознадзора сообщает, что специалисты ведомства насчитали 13 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на землях сельхозназначения. Пока только половину из них удалось ликвидировать.Госинспекторы посчитали ущерб, причиненный плодородным почвам из-за того, что участки захламили. Он составил около 217 миллионов рублей. Часть собственников уже рекультивировали свои земли и возместили убытки.Но это еще не все меры наказания, которые придумали органы надзора. В отношении тех, кто владеет плодородными землями, но не использует их для выращивания растений, направлено больше 100 административных дел. Нерадивым собственникам повысят ставки на земельный налог.