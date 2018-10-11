Футболист Александр Кокорин задержан правоохранительными органами на 48 часов по подозрению в совершении хулиганских действий. Ранее задержания на аналогичный срок удостоился второй фигурант дела Павел Мамаев.

Футболист Александр Кокорин задержан правоохранительными органами на 48 часов по подозрению в совершении хулиганских действий. Ранее задержания на аналогичный срок удостоился второй фигурант дела Павел Мамаев."Кокорин, как и Мамаев, на данный момент задержан, — приводит слова собственного источника в правоохранительных органах ТАСС. – В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Уже завтра следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения".При этом было отмечено, что эта мера может оказаться как арестом, так и домашним арестом.Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела по статье 115 "Побои", которая позже была переквалифицирована в более тяжкую 213-ю – "Хулиганство". Теперь обоим футболистам грозит до пяти лет лишения свободы.Утром девятого октября Кокорин и Мамаев сначала избили водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой, а спустя два часа в кафе нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. В обоих случаях футболисты были в компании до десяти человек.