В Тверском районном суде Москвы проходит слушание
по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Младший брат
нападающего Зенита высказал свою версию инцидента в столичном кафе 8 октября.
В Тверском районном суде Москвы проходит слушание
по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Младший брат
нападающего "Зенита" высказал свою версию инцидента в столичном кафе 8 октября.
Кирилл
Кокорин на заседании в суде рассказал, что все случилось
из-за алкогольного опьянения. Они подтрунивали над соседом по столику, а тот их
шуток не понял.
"По пьяни мы начали
сравнивать соседа по столу с исполнителем "Гангнам стайла", он
обиделся и обматерил нас", – цитирует Кокорина-младшего Telegram-канал Mash. Такое оправдание представил молодой человек.
Напомним,
в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина заведено сразу два уголовных
дела по статье "Хулиганство". Спортсмены напали на чиновника
Минпромторга Дениса Пака в столичной кофейне утром 8 октября.
Мужчина получил удар стулом по голове и
сотрясение мозга, его спутник и коллега – ушибы и синяки. Перед этим они избили водителя ведущей
Первого канала Ольги Ушаковой.
Следствие просит арестовать Кокорина, поскольку тот имеет
широкие связи в органах власти, деньги, и может скрыться или надавить на
свидетелей. Ранее футболисты отказались отвечать на вопрос следователя,
признают ли они свою причастность к дракам. После допроса дебоширов
задержали на 48 часов.
В свою очередь в ФИФА
и УЕФА следят за развитием скандала. Будет ли решение о санкциях или запрете на
участие в еврокубках и международных соревнованиях – пока не известно.