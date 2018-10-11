В Тверском районном суде Москвы проходит слушание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Младший брат нападающего Зенита высказал свою версию инцидента в столичном кафе 8 октября.

В Тверском районном суде Москвы проходит слушаниепо делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Младший братнападающего "Зенита" высказал свою версию инцидента в столичном кафе 8 октября.КириллКокорин на заседании в суде рассказал, что все случилосьиз-за алкогольного опьянения. Они подтрунивали над соседом по столику, а тот ихшуток не понял."По пьяни мы началисравнивать соседа по столу с исполнителем "Гангнам стайла", онобиделся и обматерил нас", – цитирует Кокорина-младшего Telegram-канал Mash. Такое оправдание представил молодой человек.Напомним,в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина заведено сразу два уголовныхдела по статье "Хулиганство". Спортсмены напали на чиновникаМинпромторга Дениса Пака в столичной кофейне утром 8 октября.Мужчина получил удар стулом по голове исотрясение мозга, его спутник и коллега – ушибы и синяки. Перед этим они избили водителя ведущейПервого канала Ольги Ушаковой.Следствие просит арестовать Кокорина, поскольку тот имеетширокие связи в органах власти, деньги, и может скрыться или надавить насвидетелей. Ранее футболисты отказались отвечать на вопрос следователя,признают ли они свою причастность к дракам. После допроса дебошировзадержали на 48 часов.В свою очередь в ФИФАи УЕФА следят за развитием скандала. Будет ли решение о санкциях или запрете научастие в еврокубках и международных соревнованиях – пока не известно.