Смерть 44-летнего артиста Михаила Фатеева в СИЗО-3 подтверждена. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.

Смерть 44-летнего артиста Михаила Фатеева вСИЗО-3 подтверждена. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управленияФедеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.По его словам, обвиняемый в совращении подростка через интернет Фатеевдействительно покончил с собой в СИЗО "Пресня". Это произошло в одной из так называемых карантинных.Он добавил,что актер поступил в учреждение 9 октября. "На место происшествия была вызванаследственно-оперативная группа", – цитирует Цыганкова ТАСС.При этом версия о насильственном характере смертине рассматривается. Сосед Михаила Фатеева по камере заявил, что спал,когда все произошло. В камере они находились вдвоем.Сотрудники СИЗОсообщили, что слова сокамерника подтверждаются записями с камервидеонаблюдения. Мужчина не причастен к смерти актера: тот ушел из жизнисамостоятельно, передает Telegram-канал 112. Есть информация о том, что последние дни артиста одолевали душевныетерзания.Напомним,3 октября Михаил Фатеев был задержан за совращение 14-летнего мальчика.По данным следствия, артист вел интимную переписку с ребенком и направлял емупорнографические изображения. Кроме того, он предлагал несовершеннолетнемувстретиться и продолжить общение.Михаил Фатеев снимался в российскихкино и сериалах. Более всего отечественному зрителю он запомнился по фильмам "Глухарь","На углу у Патриарших" и "Марш Турецкого".