Смерть 44-летнего артиста Михаила Фатеева в
СИЗО-3 подтверждена. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления
Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.
Смерть 44-летнего артиста Михаила Фатеева в
СИЗО-3 подтверждена. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления
Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.
По его словам, обвиняемый в совращении подростка через интернет Фатеев
действительно покончил с собой в СИЗО "Пресня". Это произошло в одной из так называемых карантинных.
Он добавил,
что актер поступил в учреждение 9 октября. "На место происшествия была вызвана
следственно-оперативная группа", – цитирует Цыганкова ТАСС.
При этом версия о насильственном характере смерти
не рассматривается. Сосед Михаила Фатеева по камере заявил, что спал,
когда все произошло. В камере они находились вдвоем.
Сотрудники СИЗО
сообщили, что слова сокамерника подтверждаются записями с камер
видеонаблюдения. Мужчина не причастен к смерти актера: тот ушел из жизни
самостоятельно, передает Telegram-канал 112. Есть информация о том, что последние дни артиста одолевали душевные
терзания.
Напомним,
3 октября Михаил Фатеев был задержан за совращение 14-летнего мальчика.
По данным следствия, артист вел интимную переписку с ребенком и направлял ему
порнографические изображения. Кроме того, он предлагал несовершеннолетнему
встретиться и продолжить общение.
Михаил Фатеев снимался в российских
кино и сериалах. Более всего отечественному зрителю он запомнился по фильмам "Глухарь",
"На углу у Патриарших" и "Марш Турецкого".