Меру пресечения для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павлу Мамаева и Александра Кокорина запросила московская полиция. И это заключение под стражу, пояснил представитель ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Меру пресечения для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павлу Мамаева и Александра Кокорина запросила московская полиция. И это заключение под стражу, пояснил представитель ГУМВД по Москве Юрий Титов.Ночь 11 октября футболисты провели в изоляторе временного содержания, сообщает "Интерфакс". Днем с ними проводятся очные ставки и другие следственные действия.Два уголовных дела возбуждены после конфликтов с участием Мамаева и братьев Кокориных. Один конфликт произошел на площади у гостиницы "Пекин". Здесь у машины был избит водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Затем компания переместилась в кафе "Кофемания" на Большой Никитской. Здесь произошел еще один конфликт. В кафе пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин. При этом Дениса Пака Александр Кокорин ударил стулом по голове.Обе драки попали на камеры видеонаблюдения. В полицию поступило сообщение, что представители футболистов пытались выкупить видеозапись из "Кофемании" за 5 миллионов рублей.Установлены еще трое участников рукоприкладства. Среди них младший брат Кокорина Кирилл. Все они задержаны.