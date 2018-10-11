Установлены все соучастники футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, задержанных по подозрению в избиении трех человек в Москве. Всем соучастникам предлагают явиться к следователю добровольно.

Установлены все соучастники футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, задержанных по подозрению в избиении трех человек в Москве. Всем соучастникам предлагают явиться к следователю добровольно, иначе их доставят принудительно, сообщает "Интерфакс".Один конфликт с участием футболистов произошел возле гостиницы "Пекин" – там пострадал водитель ведущей "Первого канала". Затем Кокорин и Мамаев подрались в "Кофемании" на Большой Никитской – там пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.Оба футболиста были задержаны на 48 часов. Пресс-служба МВД распространила запись их допроса. Мамаев очень нервничал и отказался разговаривать под камеру, Кокорин же довольно удобно расположился в кресле и спокойно отвечал на вопросы.