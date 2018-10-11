Готовятся к празднику. Речь о сотрудниках дознания российской полиции. На следующей неделе подразделению исполнится 26 лет.

Готовятся к празднику. Речь о сотрудниках дознания российской полиции. На следующей неделе подразделению исполнится 26 лет. В преддверии праздника в МВД провели акцию "Один день со службой дознания". Участвовать в ней пригласили студентов, которые учатся на специальность юриста. Молодые люди могли попробовать себя в роли дознавателей.Ирина Исакова, начальник отдела организации дознания регионального УМВД: "Ребятам позволяется участвовать во всех мероприятиях, позволяется самим проводить мероприятия, проводить осмотр места происшествия, участвовать в изъятии следов. Все следственные мероприятия, которые проводятся дознавателем".По легенде, в дежурную часть обратилась женщина с заявлением об угоне автомобиля. После инструктажа на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Её возглавил дознаватель. Полицейские осмотрели место, допросили потерпевшую и свидетелей, выяснили приметы злоумышленника. Студенты выдвигали собственные версии, а после вместе с полицейскими задержали и допросили подозреваемого в совершении угона.Дмитрий Бухарин, студент: "Нам удалось применить свои знания в большей степени в процессе составления протоколов, каких-то различных актов, которые требуются для установления личности подозреваемого, для того чтобы взять показания у свидетелей. Ну и вообще для других следственных действий".