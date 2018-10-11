Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал скорую смену
власти в Незалежной. По его мнению, это произойдет в ближайшие полгода.
Политик уверен, что все подвергшиеся за эти годы гонениям смогут
поквитаться с президентом Петром Порошенко и его окружением.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал скорую смену
власти в Незалежной. По его мнению, это произойдет в ближайшие полгода.
Политик уверен, что все подвергшиеся за эти годы гонениям смогут
поквитаться с президентом Петром Порошенко и его окружением.
Таким
заявлением Азаров ответил на обвинения генерального прокурора Украины
Юрия Луценко. Он полагает, что бывший премьер-министр Незалежной мог получить взятку в 140 миллионов гривен за назначения в 2010 году Андрея Клюева на пост вице-премьера.
По
мнению Азарова, с приходом Луценко в Генеральную прокуратуру, она стала
органом политической расправы с неугодными нынешнему режиму лицами. При
этом бывший глава правительства Незалежной подчеркнул, что у следователей нет доказательств его вины и призвал не верить "патологическим лжецам".
Напомним, ранее еще один экс-премьер
Украины – Юлия Тимошенко – также заявила о смене власти в стране через
полгода. На недавнем заседании Согласительного совета Верховной рады
"оранжевая принцесса" разругалась со сторонниками президента Петра
Порошенко и предрекла лидеру незалежной скорую политическую смерть.
"Вам,
уважаемые друзья, через шесть месяцев конец", – сказала она, намекая на
следующие выборы главы государства, которые, судя по социологическим
опросам, нынешний лидер Незалежной
проиграет. При этом Тимошенко уверена, что именно ее президент считает
главным оппонентом. После проигрыша, добавила бывший премьер-министр,
украинскому лидеру придется отвечать за содеянное.
Положение лидера Незалежной
сейчас действительно шаткое. В связи с рассмотрением закона о продлении
особого статуса Донбасса, который фактически предоставляет региону
автономию, президент Украины превратился в , отметили
СМИ.
Он
подвергается атакам националистов, которые нещадно ругают его, обвиняя в
"работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, которые
упрекают главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая
длится уже четыре с половиной года.