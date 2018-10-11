Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал скорую смену власти в Незалежной. По его мнению, это произойдет в ближайшие полгода. Политик уверен, что все подвергшиеся за эти годы гонениям смогут поквитаться с президентом Петром Порошенко и его окружением.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал скорую сменувласти в Незалежной. По его мнению, это произойдет в ближайшие полгода.Политик уверен, что все подвергшиеся за эти годы гонениям смогутпоквитаться с президентом Петром Порошенко и его окружением.Такимзаявлением Азаров ответил на обвинения генерального прокурора УкраиныЮрия Луценко. Он полагает, что бывший премьер-министр Незалежной мог получить взятку в 140 миллионов гривен за назначения в 2010 году Андрея Клюева на пост вице-премьера.Помнению Азарова, с приходом Луценко в Генеральную прокуратуру, она сталаорганом политической расправы с неугодными нынешнему режиму лицами. Приэтом бывший глава правительства Незалежной подчеркнул, что у следователей нет доказательств его вины и призвал не верить "патологическим лжецам".Напомним, ранее еще один экс-премьерУкраины – Юлия Тимошенко – также заявила о смене власти в стране черезполгода. На недавнем заседании Согласительного совета Верховной рады"оранжевая принцесса" разругалась со сторонниками президента ПетраПорошенко и предрекла лидеру незалежной скорую политическую смерть."Вам,уважаемые друзья, через шесть месяцев конец", – сказала она, намекая наследующие выборы главы государства, которые, судя по социологическимопросам, нынешний лидер Незалежнойпроиграет. При этом Тимошенко уверена, что именно ее президент считаетглавным оппонентом. После проигрыша, добавила бывший премьер-министр,украинскому лидеру придется отвечать за содеянное.Положение лидера Незалежнойсейчас действительно шаткое. В связи с рассмотрением закона о продленииособого статуса Донбасса, который фактически предоставляет регионуавтономию, президент Украины превратился в , отметилиСМИ.Онподвергается атакам националистов, которые нещадно ругают его, обвиняя в"работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, которыеупрекают главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, котораядлится уже четыре с половиной года.