Молодой человек из Чечни, который кинул банку в пассажира автобуса со словами: Ахмат – сила после грозного внушения Рамзана Кадырова записал видео с извинениями. Он говорит, что его очень сильно поругали в руководстве республики. При этом текст он читает по бумажке и, похоже, у него подбит глаз.

Молодой человек из Чечни, который кинул банку в пассажира автобуса со словами: "Ахмат – сила!" записал видео, на котором извиняется за свои действия.На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, что читает он текст по бумажке. Кроме того, похоже, у молодого человека подбит глаз.Он признается, что его и его родителей "очень сильно поругали в руководстве республики" и еще раз принес извинения за свой "недостойный поступок".Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров с негодованием отреагировал на сообщения о том, что молодой человек из Чечни повел себя таким образом в общественном транспорте.Он дал распоряжение ему, где бы он не находился, прибыть первым рейсом в Грозный и явиться к нему вместе с родителями."Иначе тебя за считанные часы найдут!" — пообещал Кадыров. Через несколько часов после этого, вечером 10 октября, в Сети появилось это видео с извинениями.