Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 11 октября, одобрила в третьем, окончательном чтении инициированный президентом Владимиром Путиным законопроект о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60. Принятие нормативно-правового акта входит в комплекс мер по совершенствованию пенсионной системы.

Госдумав ходе пленарного заседания в четверг, 11 октября, одобрила в третьем, окончательном чтенииинициированный президентом Владимиром Путиным законопроект о сохраненииналоговых льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин с 55 лет имужчин с 60. Принятие нормативно-правового акта входит в комплекс мерпо совершенствованию пенсионной системы.В соответствии с документом, предпенсионерыполучают льготы при уплате земельного налога, а также налога наимущество физлиц. Имеется в виду уменьшение налоговой базы на величинукадастровой стоимости участка земли, площадь которого не превышает 600квадратных метров. В случае, если земли меньше, то уплачивать налог ненужно, если больше – выплаты рассчитываются за оставшуюся площадь.Что касается налога на имущество, то предпенсионеры освобождаются от его уплаты в случае, если не используют помещение в коммерческих целях.Поправкивносятся в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса. Принятоезаконодателями решение поможет гражданам предпенсионного возрастазначительно сэкономить на обязательных платежах.Председательпрофильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаровотметил, что отзывы на нормативно-правовой акт поступили от всехсубъектов Федерации. Парламентарий подчеркнул, что регионы единогласноподдержали документ.начале октября президент России Владимир Путин подписал закон осовершенствовании пенсионной системы. До этого он был принят Госдумой сучетом поправок главы государства. Инициативы президента депутатыодобрили единогласно.Документустанавливает повышение пенсий выше уровня инфляции. По словам спикеранижней палаты Вячеслава Володина, в ближайшее время размер выплатдо 20 тысяч рублей.Женщиныбудут выходить на пенсию с 60 лет (в прежней редакции документапредлагалось с 63), мужчины – с 65. Многодетные матери смогут уйти назаслуженный отдых еще раньше в зависимости от количества детей. Те, ктодолжен был выйти на пенсию в ближайшие годы, смогут оформить пенсионныевыплаты на шесть месяцев раньше.Крометого, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимыйдля досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 годадля мужчин.Закон устанавливает повышенные выплаты за более чем30-летний стаж работы на селе. Изменения будут вводиться поэтапно соследующего года и не коснутся нынешних пенсионеров.