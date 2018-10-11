Госдума
в ходе пленарного заседания в четверг, 11 октября, одобрила в третьем, окончательном чтении
инициированный президентом Владимиром Путиным законопроект о сохранении
налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и
мужчин с 60. Принятие нормативно-правового акта входит в комплекс мер
по совершенствованию пенсионной системы.
Госдума
в ходе пленарного заседания в четверг, 11 октября, одобрила в третьем, окончательном чтении
инициированный президентом Владимиром Путиным законопроект о сохранении
налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и
мужчин с 60. Принятие нормативно-правового акта входит в комплекс мер
по совершенствованию пенсионной системы.
В соответствии с документом, предпенсионеры
получают льготы при уплате земельного налога, а также налога на
имущество физлиц. Имеется в виду уменьшение налоговой базы на величину
кадастровой стоимости участка земли, площадь которого не превышает 600
квадратных метров. В случае, если земли меньше, то уплачивать налог не
нужно, если больше – выплаты рассчитываются за оставшуюся площадь.
Что касается налога на имущество, то предпенсионеры освобождаются от его уплаты в случае, если не используют помещение в коммерческих целях.
Поправки
вносятся в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса. Принятое
законодателями решение поможет гражданам предпенсионного возраста
значительно сэкономить на обязательных платежах.
Председатель
профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
отметил, что отзывы на нормативно-правовой акт поступили от всех
субъектов Федерации. Парламентарий подчеркнул, что регионы единогласно
поддержали документ.
В
начале октября президент России Владимир Путин подписал закон о
совершенствовании пенсионной системы. До этого он был принят Госдумой с
учетом поправок главы государства. Инициативы президента депутаты
одобрили единогласно.
Документ
устанавливает повышение пенсий выше уровня инфляции. По словам спикера
нижней палаты Вячеслава Володина, в ближайшее время размер выплат
до 20 тысяч рублей.
Женщины
будут выходить на пенсию с 60 лет (в прежней редакции документа
предлагалось с 63), мужчины – с 65. Многодетные матери смогут уйти на
заслуженный отдых еще раньше в зависимости от количества детей. Те, кто
должен был выйти на пенсию в ближайшие годы, смогут оформить пенсионные
выплаты на шесть месяцев раньше.
Кроме
того, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимый
для досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 года
для мужчин.
Закон устанавливает повышенные выплаты за более чем
30-летний стаж работы на селе. Изменения будут вводиться поэтапно со
следующего года и не коснутся нынешних пенсионеров.