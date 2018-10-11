Американское космическое агентство признало лучшей компьютерной программой года систему, которая собирает из снимков ровера Кьюриосити виртуальный Марс.

Американское космическое агентство NASA признало лучшей компьютерной программой года систему, которая собирает из снимков ровера "Кьюриосити" (Curiosity) виртуальный Марс. Разработка приносит большую пользу учёным, а её веб-версия доступна и для широкой аудитории.Речь идёт о программе OnSight, название которой можно перевести с английского как "на глазах". Система создана Лабораторией реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) NASA и компанией Microsoft. Эта разработка отмечена премией агентства "Программное обеспечение года" за 2018 год.Система призвана облегчить труд исследователей, изучающих геологию Красной планеты. До появления OnSight им приходилось довольствоваться двумерными снимками, по которым зачастую трудно понять особенности строения сложных геологических объектов.Трёхмерные карты могут помочь и при выборе путей для ровера."Возможность визуализировать маршруты Curiosity и фактически прогуливаться по ним до того, как мы действительно сделаем это с помощью ровера, очень полезна, чтобы дать мне представление о том, насколько безопасным или сложным будет ландшафт", – объясняет Абигейл Фрейман (Abigail Fraeman), член научной команды марсохода.Разработчики совместно с корпорацией Google адаптировали программу, чтобы любой рядовой пользователь мог запустить её на своём компьютере. Речь идёт о проекте Access Mars ("Доступ к Марсу"). Учёные надеются, что это привлечёт внимание общества к исследованиям Красной планеты."Чувство, что вы стоите на Марсе, действительно даёт вам другое ощущение Марса, чем обычный просмотр изображений, – делится впечатлениями Паркер Аберкромби (Parker Abercrombie), лидер команды OnSight. – И я думаю, что это действительно мощный способ привлечь людей к этим местам, которые они физически не могут посетить".Также специалисты рассчитывают использовать систему в будущей миссии Mars 2020. Впрочем, Красной планетой планы разработчиков не ограничиваются. Они собираются адаптировать своё детище к созданию трёхмерных виртуальных картин и других мест, в которых человек никогда не был или даже никогда не сможет побывать.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о трёхмерной карте льдов Марса и компьютерной системе, выбирающей места для посадки на Красной планете.