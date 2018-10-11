Герцог и герцогиня Сассекские всерьез задумались о продолжении рода. Принц Гарри и Меган Маркл делают все, чтобы в скором времени подарить миру хорошенького малыша.

Герцог и герцогиня Сассекские всерьез задумались о продолжении рода. Принц Гарри и Меган Маркл делают все, чтобы в скором времени подарить миру хорошенького малыша.Поклонники британской королевской семьи с нетерпением ждут, когда Кенсингтонский дворец объявил о беременности Маркл. В Сети даже появились фотографии на которых герцогиня запечатлена якобы на сносях, однако информация об интересном положении Меган не подтвердилась – снимки оказались фальшивыми.Как сообщает анонимный источник из окружения монаршей четы, герцог и герцогиня Сассекские упорно работают над вопросом продолжения рода, они мечтают стать многодетными родителями. “Они оба хотят большую семью, в которой будет как минимум три ребенка. Вместе с тем Меган планирует и дальше активно заниматься общественной деятельностью. Это особенно важно, потому что Маркл только недавно обрела уверенность и наконец начала чувствовать себя полноправным членом королевской семьи”, – цитирует инсайдера таблоид Us Weekly.Примечательно, что Маркл очень надеется на помощь родственницы – супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская умело совмещает семью и работу. Кейт подарила мужу троих отпрысков, активно занимаясь благотворительностью. Всего несколько дней назад Миддлтон вышла из декретного отпуска, а уже успела посетить несколько официальных мероприятий.Добавим, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С тех пор в СМИ регулярно появляется информация о беременности Меган. Однако она без устали опровергает эти слухи, появляясь на публике в приталенных нарядах..