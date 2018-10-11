Мы будем жить теперь по-новому. Губернатор встретился с Общественной палатой области. И за словом в карман не полез. Владимир Сипягин сказал, что при прежней власти включался административный ресурс, а Палата, по сути, никак на это не реагировала. Что ответила на это её председатель Наталья Юдина? И о чём ещё шла речь на сегодняшнем непростом заседании Общественной палаты? Знает Александр Инин.

Мы будем жить теперь по-новому. Губернатор встретился с Общественной палатой области. И за словом в карман не полез. Владимир Сипягин сказал, что при прежней власти включался административный ресурс, а Палата по сути никак на это не реагировала. Что ответила на это её председатель Наталья Юдина? И о чём ещё шла речь на сегодняшнем непростом заседании Общественной палаты? Знает Александр Инин.Прошлая областная власть применяла в предвыборной кампании административный ресурс, а Общественная палата никак не транслировала недовольство общества. Это, пожалуй, главный упрёк Общественной палате со стороны нового губернатора. Владимир Сипягин дал понять, что с самыми вопиющими нарушениями намерен разбираться, а бюджетники перестанут быть инструментами в политической борьбе.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Чиновники, врачи, учителя, работники культуры и социальной сферы никогда впредь, и это я считаю абсолютно нормально, не должны принудительно или добровольно-принудительно привлекаться к агитации за отдельно взятую партию, стоящую в тот или иной момент у власти".Юдиной нужно было что-то отвечать, почему её Общественная палата раньше молчала. И она вспомнила острый разговор в марте после Президентских выборов, во время которого лично она не молчала.Наталья Юдина, председатель Общественной палаты Владимирской области: "Несмотря на то что выборы были очень высокими в плане явки и в плане выбора национального лидера, мы говорили о том, что есть очень сложная ситуация в разных аспектах жизнедеятельности Владимирской области, и в ряде СМИ была даже цитата из моего выступления, что спрятаться за спину национального лидера 9 сентября не удастся".Сипягин рассчитаывает, что в дальнейшем Общественная палата будет смелее. А пока ей нужен собственный аппарат. Сейчас общественники пользуются услугами аппарата ЗакСобрания, что наводит тень на её независимость. И ещё Сипягин сказал, что нужно возродить общественный совет при губернаторе. Две структуры не должны мешать друг другу. На федеральном же уровне есть и Общественная палата, и Совет по правам человека.Кстати, о правах человека, в частности, сидельцев во Владимирском Централе. Там по-прежнему играет музыка. Громко. Даже во Фрунзенском райсуде слышно, сказал член Общественной палаты Альберт Русанен, который по роду профессиональной деятельности вынужден участвовать в судебных заседаниях. На громкую музыку, напомним, в своё время жаловался и опальный бизнесмен Александр Филиппов, который в Централе сидит. То, что музыка действительно играет, подтвердили сегодня с высокой трибуны Белого Дома.Валентин Куликов, председатель общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в м. л. с.: "Мы посещали Владимирский централ и заходили тоже в его камеру, мы все камеры обходили, и с его стороны не было жалоб. Но 20 февраля он сделал, например, заявление, что громко играет музыка".Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области: "По музыке во Владимирском Централе. На самом деле, мы давно и серьёзно этим занимаемся, и вот последние слова: буквально вчера я посещала Владимирский Централ. Руководитель учреждения заверил, что с 15 числа музыки больше не будет".Уполномоченный по правам ребёнка тоже выступил. Говорил о детских загородных лагерях. Они были построены после войны и их материальная база и корпуса давно устарели. Федеральную власть нужно просить помочь модернизировать эту инфраструктуру. А родителей прямо с высокой трибуны Белого Дома попросили следить за своими малолетними детьми. По количеству выпадения малышей из окон за это лето мы прославились если не на всю Россию, то на весь ЦФО точно.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области: "25 выпадений - это антирекорд во Владимирской области. Три со смертельным исходом. Выше нас только Москва и Подмосковье, но в Москве 2, 5 миллиона детей - 30 детей выпало, 15 погибло. Московская область - огромное количество городских территорий - 57 выпавших, 11 погибших. Поэтому можно сказать, что мы, наверно, в плохишах вот в этом направлении".Прохорычев сказал, что пытается победить "оконную эпидемию", в том числе с помощью сюжета "Шестого канала". Он вышел 17 сентября и подробно рассказывал, как предотвратить трагедию. Прохорычев показывает его на всех родительских собраниях. Акцент и в нашем сюжете, и на сегодняшнем заседании Общественной палаты был сделан на "детских" замках. Только они могут предотвратить выпадение детей из окон.