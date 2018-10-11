Российская мясная отрасль поддержала предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать непроданную продукцию производителям. Об этом говорится в итоговой резолюции V Всероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий.

Российскаямясная отрасль поддержала предложенный вице-спикером Госдумы ИринойЯровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать непроданнуюпродукцию производителям. Об этом говорится в итоговой резолюции VВсероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающихпредприятий."УчастникиV Всероссийского совещания владельцев и руководителеймясоперерабатывающих предприятий посчитали целесообразным... продолжитьработу по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений поставщиков иторговых сетей и поддержать внесение изменений, запрещающих возвратторговыми сетями нереализованной продукции производителям", – сказано втексте документа.Поправкив законодательство о развитии сельскохозяйственной отрасли группадепутатов во главе с зампредом Госдумы Ириной Яровой внесла в январеэтого года. Нормативно-правовой акт налагает запрет торговым сетямвозвращать поставщикам продукты, не проданные по истеченииопределенного срока годности. В первом чтении нижней палатой документбыл принят в июле.Яроваяназвала возвраты ретейлерами нереализованных товаров "издевательством".Парламентарий посетовала, что производитель тратится на изготовлениепродукции, на упаковку, налоги, зарплаты работникам и прочее, а торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное.Пословам депутата, обсуждаемую инициативу поддержали 75 регионов, девятьотраслевых союзов производителей. Кроме того, сообщила Яровая, всубъектах Федерации прошло более 600 круглых столов с участникамипродовольственного рынка.Появившиесяв СМИ заявления некоторых представителей ретейла о возможном дефицитепродуктов Яровая . Законодатель предложилапровести парламентские слушания по теме с участием заинтересованныхлиц.