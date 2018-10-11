Российская
мясная отрасль поддержала предложенный вице-спикером Госдумы Ириной
Яровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать непроданную
продукцию производителям. Об этом говорится в итоговой резолюции V
Всероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающих
предприятий.
Российская
мясная отрасль поддержала предложенный вице-спикером Госдумы Ириной
Яровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать непроданную
продукцию производителям. Об этом говорится в итоговой резолюции V
Всероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающих
предприятий.
"Участники
V Всероссийского совещания владельцев и руководителей
мясоперерабатывающих предприятий посчитали целесообразным... продолжить
работу по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений поставщиков и
торговых сетей и поддержать внесение изменений, запрещающих возврат
торговыми сетями нереализованной продукции производителям", – сказано в
тексте документа.
Поправки
в законодательство о развитии сельскохозяйственной отрасли группа
депутатов во главе с зампредом Госдумы Ириной Яровой внесла в январе
этого года. Нормативно-правовой акт налагает запрет торговым сетям
возвращать поставщикам продукты, не проданные по истечении
определенного срока годности. В первом чтении нижней палатой документ
был принят в июле.
Яровая
назвала возвраты ретейлерами нереализованных товаров "издевательством".
Парламентарий посетовала, что производитель тратится на изготовление
продукции, на упаковку, налоги, зарплаты работникам и прочее, а торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное.
По
словам депутата, обсуждаемую инициативу поддержали 75 регионов, девять
отраслевых союзов производителей. Кроме того, сообщила Яровая, в
субъектах Федерации прошло более 600 круглых столов с участниками
продовольственного рынка.
Появившиеся
в СМИ заявления некоторых представителей ретейла о возможном дефиците
продуктов Яровая . Законодатель предложила
провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных
лиц.