В поисках мальчика участвовали волонтеры «Лиза Алерт», а также полицейские и все неравнодушные жители области
В поисках мальчика участвовали волонтеры «Лиза Алерт», а также полицейские и все неравнодушные жители области
Школьника, , нашли живым. Мальчик ушел из дома 9 октября и не вернулся. К поискам оперативно подключились волонтеры «Лиза Алерт», а также полицейские и все неравнодушные жители области.
Прошлой ночью на официальной странице отряда «Лиза Алерт» опубликовали вселяющую надежду новость. «Стоп, проверка информации!». Это значит, что мальчика, скорее всего, удалось найти.
Сегодня эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Правоохранители традиционно не сообщают, где все это время находился ребенок. Главное, что теперь мальчик дома рядом с родными и близкими.