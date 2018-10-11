В поисках мальчика участвовали волонтеры «Лиза Алерт», а также полицейские и все неравнодушные жители области

В поисках мальчика участвовали волонтеры «Лиза Алерт», а также полицейские и все неравнодушные жители областиШкольника, , нашли живым. Мальчик ушел из дома 9 октября и не вернулся. К поискам оперативно подключились волонтеры «Лиза Алерт», а также полицейские и все неравнодушные жители области.Прошлой ночью на официальной странице отряда «Лиза Алерт» опубликовали вселяющую надежду новость. «Стоп, проверка информации!». Это значит, что мальчика, скорее всего, удалось найти.Сегодня эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Правоохранители традиционно не сообщают, где все это время находился ребенок. Главное, что теперь мальчик дома рядом с родными и близкими.