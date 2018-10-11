Бескомпромиссная борьба с терроризмом остается безусловным приоритетом российской политики. Именно такие принципиальные подходы лежат в основе действий России по урегулированию острых региональных конфликтов, в том числе в Сирии, где по террористам нанесен сокрушительный удар.

Бескомпромиссная борьба с терроризмом остается безусловным приоритетом российской политики. Именно такие принципиальные подходы лежат в основе действий России по урегулированию острых региональных конфликтов, в том числе в Сирии, где по террористам нанесен сокрушительный удар. Это заявление президента России Владимира Путина.В Сирии, подчеркнул глава российского государства на вручении верительных грамот послам иностранных держав, удалось сохранить государственность и нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу. При этом Путин добавил, что совместно с российскими партнерами по астанинскому формате идет энергичная работа по формированию межсирийского конституционного комитета. Основы и предпосылки для активизации мирных переговоров в Сирии созданы на основе прошедшего в Сочи Конгресса национального сирийского диалога и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.Телеканал "Россия 24" в прямом эфире транслировал вручение верительных грамот из московского Кремля.Из Сирии тем временем приходят сообщения, что на востоке страны у населенного пункта Суса проходят ожесточенные столкновения между поддерживаемыми США вооруженными формированиями Сирийских демократических сил и боевиками террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Террористы атаковали и убили около десятка бойцов сирийской оппозиции, напав на них 10 октября. При этом террористы также понесли потери.Кроме того, террористы "Исламского государства" напали на боевиков "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России, как террористическая организация" в населенном пункту Латамне. Они убили четырех боевиков и двух сотрудников поддерживаемой Западом организации "Белые каски", которые организовывали в Сирии химатаки. Из помещения атакованного террористами "Ан-Нусры" штаба были вывезены два баллона с хлором. Они перевезены на юг провинции Алеппо и переданы другой ассоциированной с "Исламским государством" террористической группировке "Харрас ад-Дин" (запрещена в России).В результате этого нападения опасные химические вещества попали в руки самых радикальных террористов, действия которых прогнозировать невозможно.