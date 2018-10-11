Отказали в кредите? Есть легкий способ отомстить.
Идете в этот банк и снимаете ячейку на год (придется разориться).
Еще лучше подбить пару друзей еще на несколько ячеек.
Покупаете мороженую рыбу (чтобы с потрохами) и кладете ее в лоток.
Он довольно герметичный, и жижа протекать не будет.
По условиям договора банк не может вскрыть вашу ячейку в течение всего срока.
Более того определить источник вони тоже затруднительно, если рыбок несколько в разных местах депозитария.
Через год можно прислать письменное разрешение разорвать договор, если ваше чувство мести будет удовлетворено.
Лично заходить в банк не стоит.
Говорят это итальянский способ и опробован в реальных условиях.
еще анекдот!