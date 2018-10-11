11.10.2018

2018-10-11 17:16:01

Пьяная автоледи разнесла припаркованные машины

В подмосковном Долгопрудном автоледи стала виновницей ДТП. Нетрезвая девушка рассказала, что хотела проехать круг по двору, но столкнулась с припаркованными автомобилями. В салоне машины лихачки находился маленький ребенок, передает . Месяц назад автоледи уже ловили пьяную за рулем. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.