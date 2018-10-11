Наиболее привлекательной для трудоустройства среди компаний из РФ, согласно исследованию, является Московская биржа

Пять российских компаний вошли в список 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes. Рейтингв среду на сайте издания.Наиболее привлекательной для трудоустройства в России, согласно проведенному исследованию, оказалась Московская биржа, занявшая в рейтинге 117-е место. На 167-й строчке расположился "Сургутнефтегаз", на 278-й - Объединенная авиастроительная корпорация. Авиакомпания "Аэрофлот" удостоилась 341-й позиции в перечне. 450-е место занял "Лукойл".Для составления рейтинга проанализированы более 430 тыс. анкет сотрудников различных компаний, в которых они дали оценку своему работодателю и ответили на вопрос, порекомендовали бы они место своей работы для трудоустройства друзьям или родственникам.Первое место в списке занял холдинг Alphabet, частью которого является корпорация Google. Следом идет Microsoft. На третьей строке расположилась корпорация Apple.