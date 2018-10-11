Врачи поставили неутешительный диагноз. Спасти удалось не всех щенков.

Врачи поставили неутешительный диагноз. Спасти удалось не всех щенков.Алена Рапунцель приехал в приют Илоны Броневцкой, чтобы посмотреть на питомцев. История двух собак – "мамы" Чокки и ее "сына" Вальки – тронула звезду "Дома-2".Чокки кто-то выкинул на улицу на последних сроках беременности. Именно там на свет появилось шестеро щенков. Они обратили на себя внимание местных жителей и те позвонили в приют Броневицкой. Однако малыши оказались слишком маленькими – по правилам они сначала должна подрасти. Поэтому волонтеры отнесли их в ветеринарную клинику."У всех обнаружились инфекции, кроме того, было много глистов. Четверо собачек погибли, остались только два парня – Макс и Валек", – рассказали в приюте Алене. Беременная Рапунцель были убита этой драматичной историей про глистов и инфекции – она спала и лица и заплакала. Девушка оказалась очень сентиментальной и сердобольной.Макс уже нашел новый дом. Сейчас его предстоит обрести брату и стерилизованной в приюте матери. Будущим хозяевам надо приучить Валька к прогулкам на свежем воздухе – пока он слишком мал для этого и ходит в туалет на пеленку. Алене повезло познакомиться с малышом и убедиться, что он станет ласковым и верным другом для будущей семьи. Валек проявил нежность к Алене и постоянно просился на руки к беременной."Он прелесть, – цитирует Рапунцель журнал. – Такой дружелюбный, мягкий, совершенно без агрессии. Ласковый парень! Если бы у меня был, я бы взяла именно его!"