Производитель игровых ПК и периферии Razer анонсировал второе поколение специализированного игрового смартфона — Razer Phone 2. Доработанная модель выглядит аналогично предшественнику, однако обзавелась рядом новых возможностей и особенностей, включая водозащиту уровня IP67.

Производитель игровых ПК и периферии Razer анонсировал второе поколение специализированного игрового смартфона — Razer Phone 2. Доработанная модель выглядит аналогично предшественнику, однако обзавелась рядом новых возможностей и особенностей, включая водозащиту уровня IP67.Работающее на флагманском процессоре Qualcomm, Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, устройство оснащается 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карточки microSD. Отводит тепло от процессора во время работы под сильной нагрузкой специальный испаритель. По утверждению производителя, пишет The Verge, смартфон стал на 30% мощнее предыдущей версии.В Razer не пошли на поводу у моды на "высокие" дисплеи: в компании по-прежнему считают соотношение сторон 16:9 оптимальным для игр. Экран устройства с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2560 на 1440 пикселей сохранил высокую частоту обновления: 120 герц, поддерживает HDR и стал на 50% ярче (до 650 нит).Емкость батареи Razer Phone 2 составляет 4000 мА*ч, а аудиосистема с большими фронтальными динамиками снизу и сверху от экрана поддерживает трехмерный звук Dolby Atmos. Эта функция есть и у встроенного 24-битного ЦАП, который выводит звук через порт USB-C (аналогового аудиоразъема здесь нет). усовершенствовали и фотовозможности: теперь тыловой фотомодуль имеет два 12-мегапиксельных сенсора Sony, один с обычной оптикой, второй — с широкоугольной.∎Microsoft и Razer работают над клавиатурой и мышью для Xbox Oneчитайте такжеПроизводитель постарался сделать внешний вид смартфона интереснее: металл на задней крышке заменили на стекло, а посередине теперь красуется подсвечиваемый светодиодами (можно выбирать любой из 16,8 млн цветов) логотип компании, выступающий также в качестве индикатора уведомлений. Стоить аппарат в США будет 799 долларов — столько же Google хочет за "маленький" Pixel 3.