Причиной кончины американского актера Верна Тройера, исполнявшего роль миниатюрного клона доктора Зло в фильмах об Остине Пауэрсе, стала алкогольная интоксикация.

Причиной кончины американского актера Верна Тройера, исполнявшего роль миниатюрного клона доктора Зло в фильмах об Остине Пауэрсе, стала алкогольная интоксикация.Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют официальные результаты вскрытия, обнародованные офисом судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес в штате Калифорния.21 апреля 2018 года Тройер умер в возрасте 49 лет. До этого он был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался через несколько недель в больнице. В прошлом актер не раз проходил лечение от алкогольной зависимости.Сразу после кончины Троейра власти Лос-Анджелеса предпочли не сообщать о версиях его смерти и призвали дождаться выводов патологоанатомов.Троейр, чей рост из-за генетического нарушения составлял всего 80 см, снялся в ряде лент. Наиболее известной его ролью стал Мини-Мы в серии фильмов об Остине Пауэрсе.