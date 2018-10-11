Российские пограничники в Керченском проливе эвакуировали в целях безопасности на свой катер семь украинских моряков с сухогруза, у которого образовалась течь в трюме.

Российские пограничники в Керченском проливе эвакуировали в целях безопасности на свой катер семь украинских моряков с сухогруза, у которого образовалась течь в трюме.Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ.Речь идет о сухогрузе "Нил", перевозившего уголь, который шел под флагом Того. В его корпусе образовалась трещина. Экипаж судна состоит из 11 человек, в котором кроме гражданина Азербайджана, остальные 10 человек – уроженцы Украины.После того, как с "Нила" попросили о помощи в откачке забортной воды из трюма, семь моряков, не занятые в ремонтных работах, были эвакуированы с помощью пограничного патрульного судна "Парус". После устранения течи все они были возвращены на борт иностранного сухогруза.