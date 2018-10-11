Инопланетные цивилизации существуют, но не желают выходить на связь с землянами. Наладить контакт с молчаливыми пришельцами - весьма актуальная задача.

Инопланетные цивилизации существуют, но не желают выходитьна связь с землянами. Наладить контакт с "молчаливыми" пришельцами -весьма актуальная задача.Вопрос существования внеземных цивилизаций перешел изтеоретической в практическую плоскость после того, как были обнаруженыэкзопланеты, рассказал журналистам директор института астрономии Российскойакадемии наук Дмитрий Бисикало. Человечество ведь существует – значит, поаналогии с ним, есть и другие цивилизации. И, скорее всего, их много, считаетученый.Бисикало напомнил, что в 1960 году профессор астрономии и астрофизикикалифорнийского университета Санта-Круз доктор Фрэнк Дрейк вывел формулу расчетаколичества внеземных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт. Всоответствии с этой формулой, их множество.Доказательств существования инопланетных цивилизаций до сихпор не найдено, видимо, потому, что просто не хотят выходить на связь. Возможнотакже, играет роль и довольно короткий период, который существует человечествона Земле."После открытия экзопланет рассуждения о существованиидругих цивилизаций перешли в практическую экспериментальную плоскость. Сейчасодна из актуальнейших задач – определение возможных биомаркеров в космосе, тоесть свидетельств существования жизни. Биомаркерами являются кислород, озон,метан, но их наличие на экзопланете еще не гарантирует присутствия там жизни",– цитирует Бисикало РИА Новости.Ученый сообщил также, что "конца света" вближайшие несколько столетий не предвидится. Все крупные космические теланаходятся под наблюдением, траектории их движения рассчитаны. Опасности состороны крупных астероидов в ближайшее время ожидать не стоит.