Инопланетные цивилизации существуют, но не желают выходить
на связь с землянами. Наладить контакт с молчаливыми пришельцами -
весьма актуальная задача.
Инопланетные цивилизации существуют, но не желают выходить
на связь с землянами. Наладить контакт с "молчаливыми" пришельцами -
весьма актуальная задача.
Вопрос существования внеземных цивилизаций перешел из
теоретической в практическую плоскость после того, как были обнаружены
экзопланеты, рассказал журналистам директор института астрономии Российской
академии наук Дмитрий Бисикало. Человечество ведь существует – значит, по
аналогии с ним, есть и другие цивилизации. И, скорее всего, их много, считает
ученый.
Бисикало напомнил, что в 1960 году профессор астрономии и астрофизики
калифорнийского университета Санта-Круз доктор Фрэнк Дрейк вывел формулу расчета
количества внеземных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт. В
соответствии с этой формулой, их множество.
Доказательств существования инопланетных цивилизаций до сих
пор не найдено, видимо, потому, что просто не хотят выходить на связь. Возможно
также, играет роль и довольно короткий период, который существует человечество
на Земле.
"После открытия экзопланет рассуждения о существовании
других цивилизаций перешли в практическую экспериментальную плоскость. Сейчас
одна из актуальнейших задач – определение возможных биомаркеров в космосе, то
есть свидетельств существования жизни. Биомаркерами являются кислород, озон,
метан, но их наличие на экзопланете еще не гарантирует присутствия там жизни",
– цитирует Бисикало РИА Новости.
Ученый сообщил также, что "конца света" в
ближайшие несколько столетий не предвидится. Все крупные космические тела
находятся под наблюдением, траектории их движения рассчитаны. Опасности со
стороны крупных астероидов в ближайшее время ожидать не стоит.